ΟΠΕΚΑ: Ποιες μητέρες δικαιούνται επίδομα έως και 1.000 ευρώ και πώς θα κάνετε την αίτηση

Επίδομα ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε αγρότισσες μητέρες, τρίτεκνες και πολύτεκνες αντίστοιχα, θα χορηγήσει φέτος ο ΟΠΕΚΑ, μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ για τον 2025 καλύπτει όλους τους νομούς της χώρας και αφορά συνολικά 3.100 δικαιούχους του επιδόματος, οι οποίοι θα προκύψουν είτε απευθείας είτε μέσω κλήρωσης, εφόσον οι αιτήσεις υπερβούν τα διαθέσιμα ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 700 ευρώ σε 2.500 τρίτεκνες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης και τα τέκνα τους είναι ασφαλισμένα μέσω του κύριου δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Ως πολύτεκνη θεωρείται η μητέρα με τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, άνεργα και άγαμα, ενώ οι τρίτεκνες απαιτούνται να έχουν τρία τέκνα στο ίδιο καθεστώς.

Τα τέκνα πρέπει να είναι έως 18 ετών, ή έως 19 ετών (εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ή έως 24 ετών (εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ – «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»), ή ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Η ηλικία υπολογίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την ενδιαφερόμενη μητέρα έως 22 Σεπτεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας www.idika.gr/lae-miteres στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών TaxisNet και ΑΜΚΑ. Απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (αν υπάρχει) και τέκνων.

Η αίτηση μπορεί να προσωρινά αποθηκευτεί και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεις ανεργίας, ακαδημαϊκές ταυτότητες κ.λπ.).

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://opeka.gr/agrotiki-estia/programmata-2025/chrimatika-voithimata-se-triteknes-kai-polyteknes-oikogeneies/