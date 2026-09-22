Βενζίνη και ντίζελ πλησιάζουν τα ρεκόρ του 2022, με μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,2 ευρώ – Μέτρα περιμένουν οι καταναλωτές

Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να επανέρχονται σε ανοδική τροχιά διακόπτοντας το πτωτικό σερί των τελευταίων ημερών, επιστρέφει η ανησυχία των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων που σημειώνουν άλμα, με μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,2 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο Brent κερδίζει πάλι έδαφος πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι απειλώντας με νέο κύμα ακρίβειας στην εγχώρια αγορά όπου οι τιμές των καυσίμων, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, πλησιάζουν στα επίπεδα που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Το περιβάλλον αυτό επισπεύδει από την πλευρά της κυβέρνησης μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του ΥΠΑΝ αναφέρουν ότι η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει τα 2,2 ευρώ το λίτρο ενώ πάνω από αυτό το επίπεδο κινείται το πετρέλαιο κίνησης.