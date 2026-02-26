ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή των επιδομάτων για τον Φεβρουάριο – Οι δικαιούχοι

Αύριο Παρασκευή (27.2.2026) θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές που αφορούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον μήνα Φεβρουάριο, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 592.761 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 196.967.953 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

Αναλυτικότερα καταβάλλονται:

Επίδομα Στέγασης : 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ

: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ

: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ Αναπηρικά : 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ

: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ

: 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ

: 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ

: 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ

: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ

: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ

: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ

: 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ Ευάλωτοι οφειλέτες : 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ

: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 592.761

Σύνολο καταβολών: 196.967.953 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

