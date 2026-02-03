Πάνω από τα 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης πριν το χρονοδιάγραμμα

Πάνω από το «φράγμα» των 1.500 ευρώ ανέβηκε το 2025 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, έναν χρόνο νωρίτερα από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μαζική μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο μέσος μισθός πλήρους ωραρίου διαμορφώθηκε το 2025 στα 1.516 ευρώ, από 1.478 ευρώ το 2024. Παράλληλα, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στο 78,5%, καταγράφοντας άνοδο 2,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Η ανάλυση της μισθολογικής κατανομής δείχνει ότι περίπου 280.000 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν το 2025 σε κλιμάκια άνω των 1.000 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ευρείας και σταθερής βελτίωσης των εισοδημάτων, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα.

Ειδικότερα, η έκθεση καταγράφει ότι σχεδόν δύο στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (63,5%), δηλαδή 1,56 εκατ. άτομα, αμείβονται πλέον με πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν μόλις 36,3% και αφορούσε περίπου 720.000 μισθωτούς.

Μέσα σε έξι χρόνια, ο αριθμός των ιδιωτικών υπαλλήλων με αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 842.000, υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα.

Σήμερα, οι δύο πολυπληθέστερες μισθολογικές κατηγορίες είναι όσοι λαμβάνουν 1.001 – 1.200 ευρώ και 1.201 – 1.500 ευρώ μηνιαίως, που συνολικά αριθμούν 992.000 εργαζόμενους και συγκροτούν τα μεσαία στρώματα.

Αντίθετα, το 2019 τα μεγαλύτερα μισθολογικά κλιμάκια ήταν τα χαμηλότερα: εργαζόμενοι με αποδοχές κάτω των 500 ευρώ (406.400 άτομα) και εκείνοι με μισθό 501–600 ευρώ, που ξεπερνούσαν τους 216.000.

Μεγαλώνουν τα υψηλότερα κλιμάκια, μικραίνουν τα χαμηλότερα

Αυτό είναι απόρροια μίας ευρύτερης τάσης την τελευταία εξαετία. Από το 2019, τα κλιμάκια κάτω των 1.000 ευρώ συρρικνώθηκαν, επιβεβαιώνοντας και από αυτή την οπτική γωνία ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλης κλίμακας «αναρρίχηση» στη μισθολογική κλίμακα.

Ενδεικτικό είναι πως το 2019 σχεδόν 1,23 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν απολαβές κάτω των 1.000 ευρώ. Το 2025 η εικόνα είχε αντιστραφεί. Μεταξύ του περασμένου έτους και του 2024 οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στα στρώματα κάτω των 1.000 ευρώ ανά μήνα μειώθηκαν κατά σχεδόν 209.000, καθώς πολλοί μετακινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοχών.

Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η μείωση σε βάθος εξαετίας των εργαζόμενων που αμείβονταν με έως 500 ευρώ. Μεταξύ 2019 και 2025 η ομάδα αυτή περιορίστηκε κατά περισσότερα από 223.000 άτομα, που ισοδυναμεί με πτώση της τάξης 56%, καθώς η σταδιακή υποχώρηση της μερικής απασχόλησης και η ανοδική πορεία των μισθών άλλαξαν τα δεδομένα στην αγορά.

Πέραν της βελτίωσης των απολαβών, τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν επίσης τη μεγάλη αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.