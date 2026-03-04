Χρηστικά

Παπαθανάσης: 2 εκατ. ευρώ για ανάπλαση στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς

Η πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, λιθόκτιστα τοιχία αντιστήριξης και αναπλάσεις σε σημεία κοινωνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025, εντάχθηκε η ολοκληρωμένη ανάπλαση σε επιφάνεια 15.978 τ.μ., του κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς, ύστερα από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η πράξη στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει συνδυαστικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με τέσσερις τύπους οδοστρωσίας, την κατασκευή και αποκατάσταση λιθόκτιστων τοιχίων αντιστήριξης (αργολιθοδομές), καθώς και στοχευμένες αναπλάσεις σε σημεία ιδιαίτερου κοινωνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο προβλεπόμενος ανασχεδιασμός των διαδρομών και των κοινόχρηστων χώρων δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης, μειώνει τα σημεία επικινδυνότητας και εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, ενώ επιτυγχάνεται περιβαλλοντική αναβάθμιση με τη χρήση φυσικών υλικών και την ενίσχυση του πρασίνου μέσω νέων φυτεύσεων.

