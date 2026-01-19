Παπαθανάσης: 3,8 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Πτολεμαΐδας

Η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Πτολεμαΐδας εντάσσεται στο νέο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει όλες τις εργασίες στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε το κτίριο να πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, ενεργειακής κατανάλωσης και προσβασιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται νέα αρχιτεκτονική διαμόρφωση του συνόλου των βοηθητικών χώρων, κατασκευή w.c. ΑμεΑ, αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου και ξύλινης επένδυσης τοίχων, κατασκευή και τοποθέτηση κερκίδων και πληροφοριακών πινακίδων, εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, καθώς και αθλητικός εξοπλισμός.