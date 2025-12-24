Χρηστικά

Παπαθανάσης: Αύξηση 250 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Έχουν κατατεθεί 6.669 αιτήσεις για σχετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Επικράτεια
O Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων έρχεται σε απάντηση των εξαιρετικά ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν και πλέον η χρηματοδότηση θα καλύπτει πάνω από το 68% των προτάσεων.

Σημειώνεται πως μέχρι πριν την αύξηση επιδοτήθηκαν 3.313 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4.600 επενδυτικά σχέδια και θα προσεγγίζουν τα  1,6 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι έχουν κατατεθεί 6.669 αιτήσεις για σχετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε: «Η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πολύ περισσότερο στον Τουρισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με στόχο κάθε ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης, για το περαιτέρω κλείσιμο του επενδυτικού κενού, για τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τελικά για την σταθερή και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

