Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης

Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,27 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης, σύμφωνα με σχετική απόφαση ένταξης που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, το έργο στη Μυτιλήνη συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,27 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση νέων αλουμινίου με θερμοδιακόπτη και θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας, αντικατάσταση κεντρικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας led.

Στόχος είναι η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου του Δημοτικού θεάτρου στην κατηγορία Β από την κατηγορία Ε στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Δικαιούχος ορίστηκε ο δήμος Μυτιλήνης και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χρηστικά
