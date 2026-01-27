Παπαθανάσης: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Σερβίων Κοζάνης

Οι παρεμβάσεις για τον οικισμό Αυλών του Δήμου Σερβίων Κοζάνης εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των κατοίκων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΠΑ, με συνολική δημόσια δαπάνη 922.709 ευρώ. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής ανάπτυξης και της στήριξης των κοινοτήτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατική φάση.

Συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου δικτύου, το οποίο σήμερα δημιουργεί προβλήματα στην υδροδότηση του οικισμού.

Το δίκτυο θα περιλαμβάνει 81 νέους αγωγούς διανομής νερού, που θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, συνολικού μήκους 6.021 μέτρων, καθώς και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας με φρεάτια δικλείδων ελέγχου, φρεάτια εκκένωσης και φρεάτια αεραεξαγωγού, καθώς και κρουνούς πυρόσβεσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 538.709 ευρώ.

Ταυτόχρονα και η κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει τους απαιτούμενους αγωγούς και φρεάτια ώστε να συλλέγονται τα βρόχινα ύδατα αποτελεσματικά, χωρίς μεγάλες επιφανειακές ροές και να οδηγούνται, μέσω του συλλεκτήριου αγωγού, στο ρέμα που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του οικισμού. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 384.000 ευρώ.