Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση 3,2 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου μέσω ΕΣΠΑ

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η χρηματοδότηση του έργου μέσω του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ, αφορά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η θερμομόνωση του κτιρίου, η αντικατάσταση παλαιών λεβήτων και ψυκτών με αντλίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η αντικατάσταση του φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και η εφαρμογή συστήματος κεντρικού ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το κτίριο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.