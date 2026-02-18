Παράθυρο για «ψαλίδι» έως και 75% στα πρόστιμα της Εφορίας από τις 20 Φεβρουαρίου

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για «ψαλίδι» στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις σε εκκρεμείς υποθέσεις με την Εφορία.

Το αργότερο έως την Παρασκευή 20.02.2026, υποθέσεις που έχουν ήδη φτάσει στα διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα μπορούν, υπό όρους, να κλείσουν χωρίς δίκη, με μείωση στα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Εφορία, η οποία μπορεί να φτάνει έως και 75%, όπως προβλέπει σχετική ΚΥΑ η οποία θέτει το πλαίσιο επαναλειτουργίας της Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά νέους ελέγχους, αλλά φορολογούμενους που αμφισβητούν καταλογισμούς φόρων και προστίμων, έχουν περάσει από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έχουν ήδη ανοίξει δικαστική διαδικασία. Η βάση είναι νόμος του 2020, που προβλέπει εξώδικη επίλυση εκκρεμών διαφορών και δίνει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να προτείνει συγκεκριμένο συμβιβασμό.

Το «ψαλίδι» έως 75% αφορά τα πρόσθετα ποσά, δηλαδή πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος για αυτά τα ποσά. Αν τα πρόσθετα καταβληθούν σε μία δόση, η έκπτωση προβλέπεται στο 75%, ενώ όσο αυξάνονται οι δόσεις η έκπτωση μειώνεται, έως 35% στις 21-24 δόσεις. Ο κύριος φόρος, αντίθετα, αποπληρώνεται σε 1 έως 24 δόσεις χωρίς να εφαρμόζονται πάνω του τα ποσοστά έκπτωσης.

Για να ολοκληρωθεί ο συμβιβασμός, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να γίνει αποδεκτή σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της και να ξεκινήσει η πληρωμή μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες, με ελάχιστη καταβολή 30% του κύριου φόρου ή 25% όταν πρόκειται για αυτοτελή πρόστιμα. Αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή υπάρξει αντίστοιχη καθυστέρηση προς το τέλος, ο συμβιβασμός ανατρέπεται και επανέρχεται η αρχική βεβαίωση.

Η αίτηση για εξώδικη επίλυση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως 24.07.2026 και μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί στα δικαστήρια έως 23.07.2026. Η εξέταση των αιτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31.12.2026 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης να εκδοθούν έως 31.03.2027.