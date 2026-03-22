«Πετάει» πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, «τρέχει» πιο γρήγορα το πετρέλαιο κίνησης 

Ανεβαίνει το κόστος μετακίνησης για εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές να έχει καταγράψει άλμα πάνω από τα 110 δολάρια (στα 112 δολάρια το βαρέλι Brent από την Παρασκευή 20.3.2026) η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τα πρατήρια έχουν φτάσει να προμηθεύονται καύσιμα από τα διυλιστήρια με αυξήσεις της τάξης του 50% για την αμόλυβδη και του 75% για το πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα το τελευταίο θα φτάνει ακριβότερο στην αντλία.

Είναι η πρώτη φορά μετά το σοκ του πολέμου στην Ουκρανία που η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά την αντίστοιχη τιμή της αμόλυβδης φτάνοντας τα 1,56 και 1,53 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα (από 1,26 και 1,09 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα πριν τον πόλεμο).

Καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για επαγγελματίες, φορτηγά, στόλους επιχειρήσεων, το κόστος μεταφορών ανεβαίνει κατακόρυφα δημιουργώντας “βραχνά” τόσο για τα νοικοκυριά, καθώς μέρος αυτού του κόστους αναπόφευκτα θα μεταφερθεί στα προϊόντα, όσο και για τις επιχειρήσεις -ειδικά τις μικρές- σε μια περίοδο με αυξημένα λειτουργικά κόστη. Καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών αλλά και αυξημένο μισθολογικό κόστος ενόψει της αύξησης του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου. Κι όλα αυτά σε μια περίοδο που λόγω της κρίσης υποχωρεί η ζήτηση, με τους καταναλωτές να κάνουν περικοπές σε αγορές, εξόδους και ταξίδια.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων είναι ο άμεσος αντίκτυπος του πολέμου. Η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα. Η αμόλυβδη, από 1,75 ευρώ το λίτρο που ήταν η μέση τιμή πανελλαδικά πριν τον πόλεμο, την ερχόμενη εβδομάδα θα φτάσει στα 2,10 ευρώ με αύξηση 35 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,57 ευρώ θα φτάσει τα 2,13 ευρώ, με αύξηση 56 λεπτά ανά λίτρο.

Για να γεμίσει το ρεζερβουάρ 40 λίτρων ενός οχήματος που παίρνει αμόλυβδη θα χρειαστεί 15 ευρώ επιπλέον συγκριτικά με τα προ πολέμου δεδομένα ενώ αν το όχημα παίρνει πετρέλαιο κίνησης το επιπλέον κόστος αγγίζει τα 25 ευρώ και μπορεί να ξεπερνά αυτά το κόστη ανάλογα με την περιοχή, καθώς πολλά πρατήρια, ειδικά σε νησιά και απομακρισμένες περιοχές διαθέτουν καύσιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο ήδη από την περασμένη εβδομάδα.