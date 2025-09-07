Ποια είναι τα ακριτικά νησιά στα οποία ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%

Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη ως το Καστελλόριζο, o Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ότι μειώνει κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Πρόκειται για επέκταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που –μέχρι σήμερα– κάλυπτε μόνο πέντε νησιά (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος). Η εξειδίκευση και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα παρουσιαστούν από το οικονομικό επιτελείο, με τα περισσότερα μέτρα του πακέτου να τοποθετούνται στο 2026.

Ποια νησιά πιάνει το μέτρο με βάση την Απογραφή 2021

Στη χωρική εστίαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός –Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενότητες Δωδεκανήσων και Έβρου– και με το όριο των 20.000 κατοίκων, ο χάρτης διαμορφώνεται ως εξής:

Βόρειο Αιγαίο

Λήμνος

Ικαρία

Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα)

Οινούσσες

Ψαρά

Άγιος Ευστράτιος

Δωδεκάνησα

Κάλυμνος

Λέρος

Κάρπαθος

Πάτμος

Σύμη

Αστυπάλαια

Κάσος

Νίσυρος

Λειψοί

Τήλος

Μεγίστη (Καστελλόριζο)

Χάλκη

Αγαθονήσι

Έβρος