Ποιο είναι το όφελος των φορολογουμένων από τη μείωση 30% στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά – Παραδείγματα

Την ραγδαία επέκταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ανακοίνωσε o Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (06.09.2025) στη ΔΕΘ.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση μειώνει κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων, αλλά και του Έβρου, με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Αυτές οι ζώνες προστίθενται στα πέντε νησιά (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος) που είδε ίσχυε το ειδικό καθεστώς, με τους πολίτες που διαβιούν εκεί να γνωρίζουν από το 2026 οικονομικό όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ.

Τι σημαίνει μείωση 30% στους συντελεστές ΦΠΑ

Η μείωση κατά 30% εφαρμόζεται στους ισχύοντες συντελεστές. Άρα ο κανονικός ΦΠΑ 24% γίνεται 17%, ο μειωμένος 13% γίνεται 9% και ο υπερμειωμένος 6% γίνεται 4%. Δηλαδή, σε τιμή προ ΦΠΑ 100 ευρώ, το τελικό ποσό πέφτει από 124 ευρώ σε 117 ευρώ (όφελος 7 ευρώ, ή -5,65%). Στα προϊόντα 13% το 100 ευρώ γίνεται 109 ευρώ αντί 113 ευρώ (όφελος 4 ευρώ, -3,54%), ενώ στα αγαθά 6% το 100 ευρώ γίνεται 104 ευρώ αντί 106 ευρώ (όφελος 2 ευρώ, -1,89%).

Παράδειγμα:

Καλάθι τροφίμων 120 ευρώ (προ ΦΠΑ) στο 13%: πριν 135,60 ευρώ, τώρα 130,80 ευρώ, όφελος 4,80 ευρώ (πτώση 3,54%).

Λογαριασμός συνεργείου 250 ευρώ στο 24%: πριν 310 ευρώ, τώρα 292,50 ευρώ, όφελος 17,50 ευρώ (πτώση 5,65%).

Βιβλία 80 ευρώ στο 6%: πριν 84,80 ευρώ, τώρα 83,20 ευρώ, όφελος 1,60 ευρώ (πτώση 1,89%).

Η κίνηση έχει σαφή αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση. Μειώνει το κόστος διαβίωσης και λειτουργίας σε απομονωμένες, παραμεθόριες περιοχές, ειδικά εκεί όπου οι μεταφορές «φουσκώνουν» τις τελικές τιμές. Υπενθυμίζεται, πως τα νησιά που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, είναι:

Βόρειο Αιγαίο

Λήμνος

Ικαρία

Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα)

Οινούσσες

Ψαρά

Άγιος Ευστράτιος

Δωδεκάνησα

Κάλυμνος

Λέρος

Κάρπαθος

Πάτμος

Σύμη

Αστυπάλαια

Κάσος

Νίσυρος

Λειψοί

Τήλος

Μεγίστη (Καστελλόριζο)

Χάλκη

Αγαθονήσι

Έβρος

Σαμοθράκη