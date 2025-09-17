Χρηστικά

Πώς θα διανεμηθούν τα ακίνητα που θα οικοδομηθούν με την Κοινωνική Αντιπαροχή

Mε βάση το νόμο Μιχαηλίδου, από τα 10 διαμερίσματα που θα σηκωθούν -για παράδειγμα- σε μία πολυκατοικία από «κοινωνική αντιπαροχή», 1 θα μπορεί να αποκτηθεί μέσω καθεστώτος rent to own
Woman holding in hands wallet with euro money. City girl is taking out money from wallet
iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Με βάση τον «κανόνα» «3-1-6» θα διανεμηθούν τα διαμερίσματα και γενικότερα τα ακίνητα τα οποία θα οικοδομηθούν με το καθεστώς της κοινωνικής αντιπαροχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr από αρμόδια στελέχη, από τα 10 -για παράδειγμα- διαμερίσματα τα οποία θα ανεγερθούν σε μία πολυκατοικία που θα οικοδομηθεί μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, τα 3 θα τα κρατήσει το κράτος για τα ενοικιάσει, 1 θα το διαθέσει σε ένα ιδιώτη ο οποίος θα μπορέσει να το αποκτήσει μέσω ενός προγράμματος rent to own σε δέκα χρόνια, ενώ τα 6 θα τα αποκτήσει ο εργολάβος που θα αναλάβει την οικοδομή και τα οποία θα μπορεί να ενοικιάσει ή να πωλήσει.

Υπενθυμίζεται πως το νέο καθεστώς της κοινωνικής αντιπαροχής προσδιορίζεται στο νομοσχέδιο της υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
e-ΕΦΚΑ: Νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ – Διαφάνεια και ταχύτητα στην ασφάλιση
Η κοινωνική ασφάλιση αποκτά πλέον εργαλείο διαφάνειας, ταχύτητας και απλοποίησης διαδικασιών, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και τη νέα ψηφιακή εποχή της ασφάλισης
Κτήριο e-ΕΦΚΑ
Newsit logo
Newsit logo