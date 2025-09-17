Πώς θα διανεμηθούν τα ακίνητα που θα οικοδομηθούν με την Κοινωνική Αντιπαροχή

Με βάση τον «κανόνα» «3-1-6» θα διανεμηθούν τα διαμερίσματα και γενικότερα τα ακίνητα τα οποία θα οικοδομηθούν με το καθεστώς της κοινωνικής αντιπαροχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr από αρμόδια στελέχη, από τα 10 -για παράδειγμα- διαμερίσματα τα οποία θα ανεγερθούν σε μία πολυκατοικία που θα οικοδομηθεί μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, τα 3 θα τα κρατήσει το κράτος για τα ενοικιάσει, 1 θα το διαθέσει σε ένα ιδιώτη ο οποίος θα μπορέσει να το αποκτήσει μέσω ενός προγράμματος rent to own σε δέκα χρόνια, ενώ τα 6 θα τα αποκτήσει ο εργολάβος που θα αναλάβει την οικοδομή και τα οποία θα μπορεί να ενοικιάσει ή να πωλήσει.

Υπενθυμίζεται πως το νέο καθεστώς της κοινωνικής αντιπαροχής προσδιορίζεται στο νομοσχέδιο της υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.