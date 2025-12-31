Πρατήρια καυσίμων: Παράταση για το νέο σύστημα εισροών-εκροών – Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες ανά περιοχή

Παράταση έως 31.03.2026 για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και έως 30.06.2026 για την υπόλοιπη χώρα δίνεται για την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων.

Στην πράξη, ο κλάδος των πρατηρίων καυσίμων με την παράταση κερδίζει επιπλέον χρόνο ώστε η μετάβαση στις νέες προδιαγραφές να γίνει χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την παράταση η ΑΑΔΕ αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τις δύο μεγαλύτερες αγορές καυσίμων και για την υπόλοιπη Ελλάδα για τις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις, οι οποίες καλούνται να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους και το λογισμικό τους, ενώ συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά.

Το νέο σύστημα εισροών-εκροών είναι ο μηχανισμός που καταγράφει τις ποσότητες καυσίμου που μπαίνουν στις δεξαμενές και τις ποσότητες που βγαίνουν από τις αντλίες και διαβιβάζει τα δεδομένα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να υπάρχει συνεχής εικόνα της διακίνησης καυσίμων, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να περιοριστούν πρακτικές που συνδέονται με λαθρεμπόριο ή παρατυπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού.