Πρεμιέρα για τα «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος με ωριαία χρέωση

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2026, μια νέα κατηγορία τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις διαχειρίζονται το ενεργειακό τους κόστος. Πρόκειται για τα λεγόμενα «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία ξεκινούν αρχικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθούν και στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο «ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ελαφρύνοντας τα βάρη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική δέσμευση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή.

Στην παρούσα φάση, τα νέα τιμολόγια απευθύνονται σε επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. Για τους καταναλωτές αυτούς, η ένταξη στο πορτοκαλί τιμολόγιο προϋποθέτει μια απλή αίτηση στον προμηθευτή ρεύματος και την ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η βασική καινοτομία των πορτοκαλί τιμολογίων -γνωστών και ως τιμολογίων δυναμικής τιμολόγησης- είναι η ωριαία χρέωση της κατανάλωσης. Η τιμή του ρεύματος μεταβάλλεται ανά ώρα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 5 το απόγευμα τις τιμές που θα ισχύουν για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη χρήση τους.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, όσοι ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -ιδίως φωτοβολταϊκά- είναι αυξημένη. Αντίθετα, ακριβότερες παραμένουν συνήθως οι ώρες αιχμής το απόγευμα και το βράδυ.

Για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, η δομή του τιμολογίου θα περιλαμβάνει ένα σταθερό πάγιο και μια μεταβλητή χρέωση που αλλάζει ανά ώρα. Στους μεγάλους καταναλωτές, η τιμολόγηση συνδέεται πιο άμεσα με το προφίλ κατανάλωσης και τις εξελίξεις στη χονδρεμπορική αγορά, καθιστώντας κρίσιμη τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου σε ώρες χαμηλών τιμών.

Το κατά πόσο το πορτοκαλί τιμολόγιο θα αποδειχθεί συμφέρον εξαρτάται από την ευελιξία κάθε καταναλωτή. Επιχειρήσεις με δυνατότητα προσαρμογής της λειτουργίας τους μπορούν να μειώσουν αισθητά το ενεργειακό κόστος, ενώ στα νοικοκυριά το όφελος προκύπτει κυρίως μέσω του προγραμματισμού ενεργοβόρων συσκευών.

Βασική προϋπόθεση για τη γενικευμένη εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης παραμένει η διάδοση των έξυπνων μετρητών. Σήμερα, από τα περίπου 7,7 εκατομμύρια μετρητές στη χώρα, μόλις 1,4 εκατομμύρια είναι «έξυπνοι», με την πλειονότητα να αφορά επαγγελματικές παροχές. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη επισημάνει ότι πάνω από 300.000 παλαιότεροι μετρητές δεν υποστηρίζουν πλήρως καταγραφή κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και προγραμματίζεται η αντικατάστασή τους.

Σε αντίθεση με τα υφιστάμενα «χρωματιστά» τιμολόγια —πράσινα, μπλε και κίτρινα— τα πορτοκαλί τιμολόγια εισάγουν για πρώτη φορά την ωριαία τιμή ως βασικό εργαλείο χρέωσης, μετατρέποντας τον καταναλωτή σε ενεργό διαχειριστή της ενεργειακής του κατανάλωσης.