Πρεμιέρα σήμερα για τον νέο κατώτατο μισθό – Ποιοι επηρεάζονται και τα ποσοστά των αυξήσεων

Από σήμερα, 1η Απριλίου 2026, τίθεται σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος αυξάνεται στα 920 ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 41,54% σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, από σήμερα, 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται σε 920 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, με το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών στα 41,09 ευρώ.

Ειδικότερα, ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024 και την αύξηση των 30 ευρώ το 2025.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από το 2019, η σωρευτική αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως, 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω, δηλαδή 41,54% συνολική αύξηση από το 2019.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου επηρεάζονται άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας), τριετίες, ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός.

Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, εντός των αντοχών της οικονομίας και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η νέα δυναμική σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατ’ εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η αύξηση των αποδοχών εργαζομένων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και η μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που ενισχύουν την εργασία και το διαθέσιμο εισόδημα