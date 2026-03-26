Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις από 1η Απριλίου για 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, +41,54% από το 2019

Στα 920 ευρώ μικτά, με αύξηση 40 ευρώ ή 4,55%, διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός παρασύροντας σε αυξήσεις τους μισθούς στο δημόσιο και μια σειρά από επιδόματα, με οφέλη για 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά το υπουργικό συμβούλιο όπου πρόταση αύξησης του κατώτατου μισθού εισηγήθηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση στα 920 ευρώ βρίσκεται εντός του εύρους (910 – 924 ευρώ) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής κι επιπλέον λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη της οικονομίας (αύξηση του ΑΕΠ περίπου 2,1%) αλλά και τις αντοχές των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε μια συγκυρία έντονης αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται στα 270 ευρώ μηνιαίως και 3.780 ευρώ ετησίως, δηλαδή από 4,2 έως 5,8 επιπλέον μισθοί. Σωρευτικά η αύξηση από το 2019 ανέρχεται σε 41,54% και η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 700.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, όλους όσοι λαμβάνουν επιδόματα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό – όπως τα επιδόματα μητρότητας, γονικής άδειας και ανεργίας κ.α.

Ο νέος κατώτατος μισθός εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού έμμεσα συμπαρασύρει αυξητικά και τον μέσο μισθό, ο οποίος, το 2025 ανήλθε σε 1.516 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το υπουργικό συμβούλιο. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται για έκτη διαδοχική φορά, διαμορφούμενος στα 920 ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 41,54% σε σχέση με το 2019. Στόχος μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, εντός των αντοχών της οικονομίας και του δημόσιου δημοσιονομικού. Παράλληλα, η νέα δυναμική σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατ’ εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, που ήδη αγγίζουν 500.000 εργαζόμενους, η αύξηση αποδοχών εργαζομένων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και η μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που ενισχύουν την εργασία και το διαθέσιμο εισόδημα».

Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό η οποία, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, έρχεται σε συνέχεια σημαντικής τόνωσης της απασχόλησης, αύξησης των εισοδημάτων, επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας αλλά και του νέου πλαισίου για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από το 2019:

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,7%, το χαμηλότερο των τελευταίων 18 ετών, από 17,8% τον Ιούλιο του 2019.

Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% →10,5%).

Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% →16%).

Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 78,5%.

63,5% λαμβάνει μισθό πάνω από 1.000 ευρώ έναντι 53,7% το 2024 και 36,3% το 2019.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ (από τα 1.264 ευρώ το 2019, αύξηση +20%).

Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες (51,81% άντρες – 48,19% γυναίκες) από 6,7 το 2019.

Σήμερα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, με προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027.

Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών.

Αναφορικά με την τόνωση της απασχόλησης, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι υλοποιείται στρατηγικό σχέδιο οκτώ αξόνων ως εξής:

Έμφαση σε τέσσερις ομάδες με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης απασχόλησης (νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι). Προγράμματα κατάρτισης(επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων) – 631.468 ωφελούμενοι. Προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης – 273.217 ωφελούμενοι. Έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αξιοποίηση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 52 Ημέρες Καριέρας – Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις έχουν προσφέρει πάνω από 91.000 θέσεις εργασίας – 12.000 συμμετέχοντες έχουν βρει εργασία. Rebrain Greece (επόμενη εκδήλωση: Λονδίνο 9 Μαΐου 2026) – 473.000 πολίτες έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Επέκταση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους – Προστατεύονται ήδη σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε αναφορά στην πρόοδο που καταγράφεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μετά την ψήφιση του νόμου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Ειδικότερα, η Συλλογική Σύμβαση του επισιτισμού προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, δηλαδή έως και +19.6% σε σχέση με τον νέο νόμιμο κατώτατο, η Συλλογική Σύμβαση των ζαχαρωδών προϊόντων προβλέπει βασικό ημερομίσθιο από 42,61 ευρώ έως 44,05 ευρώ, δηλαδή έως +7,2% πάνω από τον νέο νόμιμο κατώτατο, ενώ η Συλλογική Σύμβαση των αρτοποιών προβλέπει βασικό μισθό από 940 ευρώ έως 950 ευρώ αναλόγως ειδικότητας, δηλαδή έως +3,3% πάνω από τον νέο νόμιμο κατώτατο μισθό.