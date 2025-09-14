Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου μέσω akinita.gov.gr – Ψηφιακές γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές

Διαθέσιμη είναι η νέα ψηφιακή υπηρεσία για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Πιο εύκολα και άμεσα μπορούν Πλέον οι φορολογούμενοι μπορούν πιο εύκολα να ολοκληρώνουν γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιών και δωρεές μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr και του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου, σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σε μία ημέρα, με αυτόματη άντληση δικαιολογητικών και ηλεκτρονική πληρωμή φόρων. Χρησιμοποιώντας τον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, διεκπεραιώνουν γρήγορα και εύκολα γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς, καθότι η νέα ψηφιακή υπηρεσία απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής των συμβολαίων, συλλέγει αυτόματα τα απαραίτητα έγγραφα και επιτρέπει την ψηφιακή πληρωμή φόρων, με ολοκλήρωση σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου επιτρέπει στον συμβολαιογράφο να προχωράει όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικά, ενώ οι πολίτες απλώς τον εξουσιοδοτούν για τη διαχείριση του φακέλου.

Τα 5 βασικά βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί τον ψηφιακό φάκελο στην πλατφόρμα akinita.gov.gr, εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή email και δίνουν εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί τον φάκελο μέσω TaxisNet. Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΕ. Ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας, και Ο συμβολαιογράφος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο, η οποία καταχωρίζεται εντός 24 ωρών, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Τα δικαιολογητικά

Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που εμφανίζονται σε κατάλογο στον φάκελο: