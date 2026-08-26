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Πυροσβεστική: 26 νέες προσλήψεις – Αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου

Οι θέσεις αφορούν πλοηγούς κυβερνήτες και πλοηγούς μηχανικούς
Πυροσβεστικά πλοία
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Σε 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσλήψεις αφορούν ιδιώτες που θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς κατανέμονται οι 26 θέσεις

Οι θέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη κατανέμονται σε δύο κατηγορίες ειδικοτήτων:

  • 5 θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών, κατηγορίας Αξιωματικών
  • 5 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών, κατηγορίας Αξιωματικών
  • 16 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών, χαμηλόβαθμου προσωπικού.

Η διαδικασία εντάσσεται, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης του προσωπικού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η υποβολή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όσα πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπονται κατά περίπτωση από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

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