Νομοσχέδιο κατά του παράνομου τζόγου: Έρχεται «κατέβασμα» παράνομων site, πρόστιμα έως 50.000 για διαφημίσεις και λουκέτα καταστημάτων

Μια συνολική παρέμβαση υπό τη μορφή ενός ενιαίου νομοσχεδίου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα (26.2.2026), ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, φέρνοντας άμεσα σκληρές ποινές για όσους παράτυπα δραστηριοποιούνται στον χώρο, με λουκέτα ή ακόμα και φυλακίσεις.

Το νομοσχέδιο διαμορφώνει πιο αυστηρό πλαίσιο για τα μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και στο διαδίκτυο, με έμφαση στην προστασία των παικτών και ειδικά των νεότερων ηλικιών, αποτρέποντας την επαφή τους με τον παράνομο τζόγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάγκη της παρέμβασης, όπως σημειώνεται, τεκμηριώνεται από στοιχεία έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024. Σύμφωνα με αυτά, 799.000 πολίτες, δηλαδή το 9,5% του πληθυσμού, συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Με βάση την ίδια αποτίμηση, η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια εσόδων για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ το φαινόμενο εμφανίζεται πιο έντονο στις ηλικίες έως 44 ετών, με τις ηλικίες 18 – 34 να καταγράφουν τη μεγαλύτερη διείσδυση.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Προβλέπεται ρητή αρμοδιότητα ώστε η Αρχή να μπορεί, με ταχεία διοικητική διαδικασία, να ζητά από παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που συνδέεται με διοργάνωση, προβολή ή προώθηση παράνομων παιγνίων, αλλά και να αιτείται στοιχεία ταυτοποίησης για χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται ενίσχυση της στελέχωσης της ΕΕΕΠ, με αύξηση των οργανικών θέσεων από 80 σε 110, και αναβάθμιση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς τα μέλη του αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων όταν από τους ελέγχους προκύπτουν ενδείξεις για ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την αγορά τυχερών παιγνίων. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων («μαύρη λίστα»), με καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών και εισαγωγή μηχανισμών ταχύτερου και αυτοματοποιημένου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστοτόπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους φυσικούς χώρους, επανέρχεται και ενισχύεται ο μηχανισμός άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια, ενώ προβλέπεται και πρόσθετο μέτρο αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο ώστε να αποτρέπεται η επαναλειτουργία. Εισάγεται, επίσης, για πρώτη φορά πρόστιμα για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση, με ειδική στόχευση και στις πρακτικές προώθησης μέσω ψηφιακών καναλιών. Στο ποινικό σκέλος προβλέπεται αλλαγή του πλαισίου κυρώσεων για τα παράνομα παίγνια, με κλιμάκωση ώστε να υπάρχουν εφαρμόσιμα κατώτερα όρια, αλλά και αυστηρότερες ποινές σε επιβαρυντικές περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων.

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη συνταξιοδοτικές και φορολογικές διατάξεις. Στο φορολογικό πεδίο προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, με μείωση κατά 30% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος σε σχέση με τη γενική εφαρμογή του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2025, καθώς και εξαίρεση για πληρωμές από την Ιερά Κοινότητα και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους ώστε υπόχρεοι για την απόδοση φόρου να είναι οι λήπτες.

Προβλέπεται, τέλος, νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου από την 1η.11.2026 με έκπτωση απευθείας στην αντλία μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ, ρυθμίσεις για πρακτικά ζητήματα στην εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων και δυνατότητα ένταξης στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ για αγροτικές συνδέσεις και ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ από την 1η.4.2026.