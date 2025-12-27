Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28/12

Τελευταίο σαββατοκύριακο του χρόνου και οι καταναλωτές τρέχουν για τα τελευταία ψώνια της χρονιάς, με τη σημερινή μέρα Σάββατο 27.12.2025 και την αυριανή Κυριακή 28.12.2025 να είναι το αποκορύφωμα των χριστουγεννιάτικων αγορών, και τα καταστήματα να έχουν σε πλήρη ισχύ το εορταστικό ωράριο.

Σήμερα Σάββατο 27.12.2025, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 18:00 σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν στις 10:00 και θα κλείσουν στις 18:00. Τα σούπερ μάρκετ από την άλλη ανοίγουν τις πόρτες τους στις 08:00 και κλείνουν στις 20:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο Κυριακή 28.12.2025, είναι η τελευταία από τις 3 Κυριακές που λειτουργούν καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως έχουν αποφασίσει οι εμπορικοί σύλλογοι. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με το διευρυμένο ωράριό τους από τις 11:00 έως τις 18:00, και τα σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, myMarket, Μασούτης, Γαλαξίας, Lidl και Market In) από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ