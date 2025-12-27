Χρηστικά

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28/12

Τελευταία Κυριακή αύριο 28/12 με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
Κατάστημα με χριστουγεννιάτικη βιτρίνα
EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Τελευταίο σαββατοκύριακο του χρόνου και οι καταναλωτές τρέχουν για τα τελευταία ψώνια της χρονιάς, με τη σημερινή μέρα Σάββατο 27.12.2025 και την αυριανή Κυριακή 28.12.2025 να είναι το αποκορύφωμα των χριστουγεννιάτικων αγορών, και τα καταστήματα να έχουν σε πλήρη ισχύ το εορταστικό ωράριο.

Σήμερα Σάββατο 27.12.2025, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 18:00 σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν στις 10:00 και θα κλείσουν στις 18:00. Τα σούπερ μάρκετ από την άλλη ανοίγουν τις πόρτες τους στις 08:00 και κλείνουν στις 20:00

Αύριο Κυριακή 28.12.2025, είναι η τελευταία από τις 3 Κυριακές που λειτουργούν καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως έχουν αποφασίσει οι εμπορικοί σύλλογοι. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με το διευρυμένο ωράριό τους από τις 11:00 έως τις 18:00, και τα σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, myMarket, Μασούτης, Γαλαξίας, Lidl και Market In) από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
110
65
61
56
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Η ολοκλήρωση των έργων αυτών στοχεύει αφενός στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών και αφετέρου στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και του περιβάλλοντος απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα
Ακίνητα
Νίκος Ταγαράς: «Εκσυγχρονίζουμε τους κανόνες αδειοδότησης και κατασκευής των κτιρίων»
Τροποποιούνται με την υπουργική απόφαση διατάξεις που αφορούν στην ταξινόμηση των κτιρίων, στην ασφάλεια, στην αντοχή, στα δομικά στοιχεία των κατασκευών καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων
Η εφαρμογή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να συμβάλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στον κλάδο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo