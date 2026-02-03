Σε σταθερά επίπεδα και τα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος το Φεβρουάριο – Δείτε όλες τις τιμές

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις διαμορφώθηκαν τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για το Φεβρουάριο.

Το εύρος των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνεται από τα 15,8 έως τα 26,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τους περισσότερους παρόχους να βρίσκονται σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Ιανουάριο.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ βρίσκεται στα 14,58 λεπτά, δηλαδή ίδιο με τον προηγούμενο μήνα.

Ο αναλυτικός κατάλογος με όλες τις τιμές Φεβρουαρίου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.