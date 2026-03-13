«Σηκώνει μανίκια» η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πώς τα πρόστιμα για καύσιμα και τρόφιμα φτάνουν έως και 10 εκατ. ευρώ

Σε φάση άμεσης εφαρμογής περνά με τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο της αγοράς σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο πεδίο των ελέγχων και των παραβάσεων, αλλά και των επακόλουθων προστίμων όπου απαιτούνται.

Η ΠΝΠ διαμορφώνει καθαρά το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά, ορίζοντας ποιος θα τους κάνει και με ποια μέσα. Η Αρχή αποκτά πλέον ρητή αρμοδιότητα να ερευνά παραβάσεις που συνδέονται με τα νέα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και να κινεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με αυτό, περιγράφεται ένα βαρύ ελεγκτικό οπλοστάσιο. Η Αρχή μπορεί να ζητά στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα από κάθε πηγή, να ελέγχει επαγγελματικούς χώρους και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, να λαμβάνει συνδρομή από άλλες δημόσιες αρχές και να συλλέγει, να εξετάζει ή και να κατάσχει έγγραφα και δεδομένα, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο τηρούνται.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η ΠΝΠ και στο σκέλος των προστίμων. Για παραβάσεις των νέων διατάξεων προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 5.000.000 ευρώ.

Αν υπάρξει υποτροπή, το πρόστιμο διπλασιάζεται, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 10.000.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ όταν ο ελεγχόμενος δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται, τα αποκρύπτει, τα παραποιεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τον έλεγχο. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και δημοσιοποίηση της επωνυμίας του παραβάτη μαζί με το ύψος του προστίμου.

Η ΠΝΠ φέρνει και ένα δεύτερο επίπεδο ρυθμίσεων που θα ακολουθήσει με υπουργικές αποφάσεις. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδικό κόστος διανομής πάνω από το βασικό όριο για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, όμως αυτό δεν καθορίζεται ακόμη αριθμητικά και παραπέμπεται σε επόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

Αντίστοιχα, για τα τρόφιμα και τα είδη που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, η ΠΝΠ δεν κλείνει τώρα οριστικά τη λίστα των προϊόντων, παρά την δημοσίευση ενδεικτικών κατηγοριών προϊόντων. Αυτή θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα αποτυπωθεί και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής.