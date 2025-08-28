Χρηστικά

Σημαντική αύξηση σημειώνει η κατανάλωση για ρεύμα – Ποιες περιοχές της χώρας μας είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για την κατανάλωση πέρυσι
Πυλώνες ρεύματος
Χάρης Αποσπόρης

Η κατανάλωση για ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο διανομής της χώρας μας ενισχύθηκε κατά περίπου 10% το 2024 σε σχέση με το 2023, ανατρέποντας έτσι την πτωτική πορεία των περασμένων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπεριέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ στο νέο σχέδιο ανάπτυξης, η κατανάλωση για ηλεκτρικό ρεύμα στη Χαμηλή Τάση ενισχύθηκε κατά 11,27% το περσινό έτος και στη Μέση Τάση κατά 9,01%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα ανά περιοχή της χώρας μας. Στη Χαμηλή Τάση η μεγαλύτερη άνοδος της κατανάλωσης πανελλαδικά παρατηρήθηκε στο Κιλκίς με 37,4%. Ακολούθησε η Καρδίτσα με 36,7%, η Φλώρινα με 22% και η Σπάρτη με 20%.

Όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αττική υπήρξε πτώση του τομέα Αθηνών κατά 3,69% και στην Ελευσίνα κατά 0,4%. Αντιθέτως, ανοδικά κινήθηκε η κατανάλωση σε Φιλοθέη-Κηφισιά με 16,2%, στον Πειραιά με 14,5% και στο Περιστέρι με 13,2%.

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το πρόσημο ήταν έντονα θετικό με 16,6% και στη Δυτική Θεσσαλονίκη 8%. Στην Πάτρα η άνοδος ήταν της τάξης του 8,5%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω κατανάλωση καλύπτεται εν μέρει μέσω της αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για ενέργεια από το δίκτυο αυξήθηκε μεν, αλλά σε μικρότερο βαθμό πέρυσι. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε από τις 45,65 TWh σε 47,51 TWh από το 2023 στο 2024.

Παραμένει έτσι κάτω από τα επίπεδα της περασμένης δεκαετίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ, πάντως, εκτιμά ότι θα ξεπεράσει τις 50 TWh μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα των αναγκών για την ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας, των λιμένων, των data center και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

