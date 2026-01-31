Στεγαστικό: Δύο νέα προγράμματα για προσιτές κατοικίες στην αγορά – Ποιους αφορούν

Σε τελική φάση βρίσκονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, με επιδοτούμενα προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά και έρχονται εντός των επόμενων μηνών.

Η πρώτη δράση αφορά το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για ενοικίαση και ιδιοκατοίκηση, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Μάιο. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί καταρχήν την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών ακινήτων με προοπτική οι ιδιοκτήτες τους να τα ενοικιάσουν σε προσιτή τιμή σε νοικοκυριά. Θα επιδοτεί επιπλέον την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων που ήδη κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους και θα συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται.

Το μεγαλύτερο ποσό του προγράμματος αυτού αναμένεται να αξιοποιηθεί για το σκέλος που θα αφορά την ανακαίνιση για ενοικίαση ενώ το υπόλοιπο για αυτό που αφορά την ιδιοκατοίκηση.

Στόχος είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να διατίθεται υποχρεωτικά για τον σκοπό της ενεργειακής αναβάθμισης και το υπόλοιπο για λόγους που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της ανακαίνισης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να κινούνται στα επίπεδα αυτών που αφορούν το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», τα οποία διευρύνθηκαν σημαντικά με απόφαση της κυβέρνησης προκειμένου να αυξηθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριλάβουν και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το εισοδηματικό όριο στο «Σπίτι μου ΙΙ» που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25 έως 50 ευρώ για άγαμους ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, για ζευγάρι στα 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μονογονεϊκές φτάνει τα 39.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κατασκευή κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρίες σε δημόσιες εκτάσεις που θα αναλάβουν να αξιοποιήσουν μετά από διαγωνισμό στο πλαίσιο της πολιτικής Κοινωνικής Αντιπαροχής που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι ιδιώτες κατασκευαστές θα αναλάβουν την υποχρέωση ένα ποσοστό 30% των ακινήτων που θα κατασκευάσουν να το προσφέρουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο. Το υπόλοιπο απόθεμα κατοικιών θα μπορούν να το πουλήσουν. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι.