Στη τελική ευθεία για την ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Βαδίζοντας στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, η κυβέρνηση μπαίνει στο τελευταίο στάδιο πριν από τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με «κουμπαρά» περί τα 1,5 δισ. ευρώ για μόνιμα μέτρα που θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2026.

Ο στόχος της φετινής ΔΕΘ είναι ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, παρεμβάσεις στη στέγαση, στοχευμένα μέτρα στήριξης ευάλωτων και λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το εύρος και ο ρυθμός εφαρμογής θα κριθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται στις 6 Οκτωβρίου.

Όπως έχει γίνει σαφές από το οικονομικό επιτελείο, η κατεύθυνση των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρη με μειώσεις σε άμεσους φόρους που θα ενισχύσουν το καθαρό εισόδημα των πολιτών.

Στα σενάρια που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται η χαμηλότερη παρακράτηση για εισοδήματα έως 20 – 25.000 ευρώ, αυξημένη έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά και πιθανή επίσπευση της προγραμματισμένης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι η έμφαση θα δοθεί στους μισθωτούς και τη μεσαία τάξη, με αλλαγές στην κλίμακα από το 2026, χωρίς κινήσεις σε έμμεσους φόρους που θα τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό.

Στο επίκεντρο και η στέγαση

Η στεγαστική πολιτική αποτελεί δεύτερο κεντρικό πυλώνα των παρεμβάσεων του πρωθυπουργού. Συζητούνται παρεμβάσεις που θα αυξήσουν την προσφορά, από ρύθμιση για διάθεση περίπου 35.000 ακινήτων που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε τράπεζες και servicers έως επιπλέον κίνητρα για να βγουν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα.

Σε επίπεδο φορολόγησης ενοικίων εξετάζονται στοχευμένες λύσεις στις μακροχρόνιες μισθώσεις και ενισχύσεις που θα κατευθύνονται σε νέους, οικογένειες και δημόσιους λειτουργούς σε ακριβές περιοχές. Παράλληλα, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις θεωρείται δεδομένη η παράταση των περιορισμών στο κέντρο και εξετάζεται η γεωγραφική τους επέκταση για το 2026.

Έρχεται «κούρεμα» τεκμηρίων 30% από το 2026, τι εξετάζεται για τους συνταξιούχους

Στο τραπέζι βρίσκεται η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά περίπου 30% από το 2026, με ορίζοντα πλήρους κατάργησης τα επόμενα χρόνια. Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως σε φορολογούμενους με μισθούς και συντάξεις που σήμερα «πιάνονται» από τεκμαρτές δαπάνες για κατοικίες ή οχήματα, παρά τα χαμηλότερα πραγματικά τους εισοδήματα.

Επιπλέον, από φέτος θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Στη ΔΕΘ αναμένονται αποφάσεις για το αν θα υπάρξουν διεύρυνση των κριτηρίων, εναλλακτικά της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Μια άλλη παράμετρος που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, για την οποία ενδεχόμενα να υπάρξουν ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Η ρύθμιση μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, με στόχο να δοθεί λύση χωρίς να διαταραχθούν οι τιτλοποιήσεις του Ηρακλή. Στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές για εθελοντική μετατροπή σε ευρώ με «κούρεμα» ισοτιμίας και σταθερό επιτόκιο για όσους πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.