Στο μικροσκόπιο της εφορίας επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στη σειρά

Στη… σέντρα της ΑΑΔΕ θα βρεθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν εφέτος μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, σύμφωνα με το ertnews.

Οι εικονικές επιστροφές φόρου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» έχουν κινητοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Αρχής, ο οποίος θα διερευνήσει την ορθότητα της επιστροφής των ποσών, προκειμένου να εντοπίσει παρανομίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.

Μετά τον πρώτο αυτόματο έλεγχο που γίνεται στις περιπτώσεις που επιστρέφονται φόροι, θα αρχίσουν διασταυρώσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όπου διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και εν συνεχεία να επιστρέψουν εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Οι διασταυρώσεις θα επικεντρωθούν στους φορολογούμενους που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματα ή τον τζίρο τους αλλά και σε περιπτώσεις ύποπτων τροποποιητικών δηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιστροφές φόρου εισοδήματος είναι πλέον άμεσες.

Σε φορολογουμένους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται άμεσα τα ειδοποιητήρια στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Σε φορολογουμένους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται. Οι συμψηφισμοί που δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις εφορίες, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μικρή καθυστέρηση.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος συμψηφίζονται και με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, στις περιπτώσεις υπόχρεων καταβολής φόρου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούλιος) και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 4,260 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Όσον αφορά στους ελέγχους για τις επιστροφές ΦΠΑ, θα είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις με …υπότροπο φορολογικό παρελθόν.

Ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα αιτούμενα ποσά, αναντιστοιχίες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών, αλλά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα για υπέρογκα ποσά, θα αποτελέσουν τα κριτήρια των ελέγχων.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν επίσης νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσες που μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν την τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (το καθεστώς άλλαξε από την 1η Ιουλίου). Η «διαδρομή» συγκεκριμένη: στήσιμο της επιχείρησης, είσπραξη του ΦΠΑ και εξαφάνιση όταν ερχόταν η ώρα για τις δηλώσεις και την απόδοση του φόρου.

Το ψηφιακό «οπλοστάσιο» των ελεγκτών ολοένα και ενισχύεται: ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, σύστημα BANCAPP και ψηφιακό πελατολόγιο. Ειδικά για φέτος, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει 4.200 ελέγχους για επιστροφή ΦΠΑ.