Συντάξεις Απριλίου: Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές

Η αργία που ακολουθεί, λόγω της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή των συντάξεων του μηνός Απριλίου 2026, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Απριλίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και αρχίζουν από την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Κατά κανόνα τα ποσά εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, όμως λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου όπου οι τράπεζες δεν λειτουργούν, η πληρωμή θα εμφανίζεται νωρίτερα, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσομένων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.