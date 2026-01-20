Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πως διαμορφώνονται τα ποσά – Πότε καταβάλλονται

Αυξημένες κατά 2,4% θα είναι οι συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.
Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
- Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
- Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά.
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:
- Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.).
- Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πως διαμορφώνονται τα ποσά
Τα ποσά της εθνικής σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης έχουν ως εξής:
- 15 έτη ασφάλισης: 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ)
- 16 έτη ασφάλισης: 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ)
- 17 έτη ασφάλισης: 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ)
- 18 έτη ασφάλισης: 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ)
- 19 έτη ασφάλισης: 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ)
- 20 έτη ασφάλισης: 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ)