Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πως διαμορφώνονται τα ποσά – Πότε καταβάλλονται

Αυξημένες κατά 2,4% θα είναι οι συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:

Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.).

Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πως διαμορφώνονται τα ποσά

Τα ποσά της εθνικής σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης έχουν ως εξής: