Συντάξεις Ιανουαρίου: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου η καταβολή τους

Νωρίτερα θα πιστωθούν φέτος τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο σύστημα προγραμματισμού πληρωμών. Στόχος είναι η ενιαία ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με αλλαγές στις ημέρες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Για τους μισθωτούς, οι πληρωμές των συντάξεων θα γίνονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μη μισθωτούς την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με το ertnews.

Οι ημερομηνίες αλλάζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για:

  • Νέους συνταξιούχους από 1/1/2017 (ν. 4387/2016) – όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
  • ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
  • ΟΓΑ – Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι συντάξεις για:

  • ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ – Ναυτικοί
  • Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – ίδια ημερομηνία με το Δημόσιο

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

