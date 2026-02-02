Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί – Πώς επηρεάζει η Καθαρά Δευτέρα

Με βάση το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών που εφαρμόζεται για τις συντάξεις, αυτές του Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Το ισχύον πλαίσιο, που θεσπίστηκε με τον νόμο 4611/2019, προβλέπει σταθερούς κανόνες πληρωμής και διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε μόνιμη βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία με τις κύριες. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

Για τους μισθωτούς , οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και πληρωμές

Η Καθαρά Δευτέρα για φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

ΟΑΕΕ : Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 ΟΓΑ : Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

ΙΚΑ : Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 ΝΑΤ : Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας: