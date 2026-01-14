Τέλη κυκλοφορίας 2026: «Καμπανάκι» για τους ξεχασιάρηδες – Τα πρώτα στοιχεία συμμόρφωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση ασφάλισης και την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΑΔΕ, πραγματοποιήθηκε η αποστολή τρίτου κύκλου 80.429 ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας.

Αναλυτικά:

66.702 ειδοποιητήρια αφορούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως προς την ασφάλιση οχημάτων. Από αυτά, 61.317 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα.

13.727 ειδοποιητήρια αφορούν τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα.

Οι αποστολές βασίζονται σε διασταυρωτικούς ελέγχους με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025 και προστίθενται στα δεδομένα των δύο προηγούμενων κύκλων, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για ασφάλιση.

Όπως επισημαίνεται, στόχος των ειδοποιήσεων είναι η έγκαιρη ενημέρωση των ιδιοκτητών οχημάτων για τις παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ήδη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η διαδικασία αποδίδει καρπούς, καθώς έχει καταγραφεί συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα του Δημοσίου. Όσοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται μέσω email από την ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Οι πολίτες μπορούν να δουν τα ειδοποιητήρια που αφορούν τα οχήματά τους μέσω της εφαρμογής oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπου παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση κάθε οχήματος και τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).