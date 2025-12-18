Χρηστικά

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία πληρωμής στις 31 Δεκεμβρίου – Κλιμακωτά φέτος τα πρόστιμα

Τα ειδοποιητήρια βρίσκονται στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ
Traffic jam with a row of cars on a highway during rush hour in the evening after work. red brake lights of stopped cars on the background of wet asphalt with white lanes at sunset
Στις 31.12.2025 λήγει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, χωρίς να προβλέπεται παράταση, ενώ από τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται αυστηρότερα, κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν.

Τα ειδοποιητήρια βρίσκονται στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η φετινή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης και πληρωμής χωρίς κωδικούς TAXISnet, μόνο με τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας. Ο οδηγός μπαίνει στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, επιλέγει τη διαδρομή myCAR, στη συνέχεια την επιλογή για τέλη κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet, συμπληρώνει τα στοιχεία και εκτυπώνει το ειδοποιητήριο για να προχωρήσει στην εξόφληση.

Η βασική αλλαγή αφορά τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης πληρωμής, τα οποία πλέον ανεβαίνουν μήνα με τον μήνα. Αν τα τέλη πληρωθούν έως 31.01.2026, το πρόστιμο είναι 25% επί του ποσού. Αν η πληρωμή γίνει έως 28.02.2026, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%. Από 01.03.2026 και μετά, το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100%, δηλαδή ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει διπλάσιο ποσό σε σχέση με το αρχικό.

Με αυτά τα δεδομένα, όποιος θέλει να αποφύγει επιβαρύνσεις θα πρέπει να κλείσει την εκκρεμότητα μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η καθυστέρηση ακόμη και λίγων εβδομάδων μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση του τελικού λογαριασμού.

