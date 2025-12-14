Συμβαίνει τώρα:
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι πότε εκπνέει η προθεσμία – Τι αλλάζει με τα πρόστιμα

Φέτος γίνεται εξόφληση χωρίς κωδικούς Taxisnet
Λίγο παραπάνω από 2 βδομάδες περιθώριο έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
  • Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  • Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
  • Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης. 

Συγκεκριμένα: 

  • 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

