Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής – Τι αλλάζει με τα πρόστιμα

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όποτε θα πρέπει οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν εξοφλήσει το ποσό για το 2026, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, εύκολα και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε υπηρεσία.

Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο το οποίο φέτος δεν είναι ενιαίο, αλλά κλιμακωτό, αυξάνεται δηλαδή ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Για τον λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν έγκαιρα την πληρωμή, αποφεύγοντας περιττά έξοδα και κυρώσεις.