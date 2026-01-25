Τέλος χρόνου για τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων: Όλες οι κρίσιμες προθεσμίες μέχρι 31 Ιανουαρίου

Ένα «πακέτο» υποχρεώσεων φέρνει μαζί της η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, με κρίσιμες προθεσμίες να λήγουν για χιλιάδες φορολογούμενους, από ιδιοκτήτες οχημάτων και ακινήτων μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο ίδιο «παράθυρο» των προθεσμιών συμπίπτουν τόσο η τακτοποίηση των τελών κυκλοφορίας για όσους φορολογούμενους δεν έχουν ήδη πληρώσει, οι διορθώσεις στο Ε9 για μεταβολές της προηγούμενης χρονιάς, η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για μη μισθωτούς και οι δηλώσεις ΦΠΑ και ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

«Αγώνας δρόμου» από τους οδηγούς για μικρότερο πρόστιμο

Ο χρόνος είναι πιεστικός, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς για όσους τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν απλήρωτα μετά την παρέλευση της αρχικής διορίας του τέλους Δεκεμβρίου 2025, το πρόστιμο υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με το πότε θα γίνει η εξόφληση. Η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 25% του ποσού των τελών εφόσον η πληρωμή γίνει έως και 2.2.2026 (η 31η Ιανουαρίου πέφτει Σάββατο) και στο 50% εφόσον γίνει έως και 2.3.2026.

Από 3.3.2026 και μετά, ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης, η επιβάρυνση γίνεται ισόποση των τελών. Για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% σε σχέση με τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης.

Η ώρα της δήλωσης για τις περσινές μεταβολές στα ακίνητα

Στα ακίνητα, η 31.01.2026 είναι η ημερομηνία-ορόσημο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στο Ε9 που αποτυπώνει μεταβολές της προηγούμενης χρονιάς. Η προθεσμία αφορά, μεταξύ άλλων, αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, αλλά και διορθώσεις σε τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή το είδος του δικαιώματος.

Η ακρίβεια στην εικόνα του Ε9 έχει πρακτική σημασία, καθώς από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν οι υπολογισμοί του ΕΝΦΙΑ και τυχόν διορθώσεις εκ των υστέρων, κάτι το οποίο θα καθορίσει και το ύψος των εκκαθαριστικών το οποίο κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες.

Φόροι και εισφορές

Στο ασφαλιστικό σκέλος, έως 31.1.2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026 από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες. Η επιλογή καθορίζει το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλονται μέσα στη χρονιά, ανά κλάδο ασφάλισης, και γίνεται μέσω της εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

Στο φορολογικό σκέλος, η 30.1.2026, ως τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, είναι η βασική ημερομηνία για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Μέχρι τότε υποβάλλεται η δήλωση για τους υποκείμενους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για τη φορολογική περίοδο Δεκεμβρίου, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η υποχρέωση αφορά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, έως 31.1.2026 λήγει η προθεσμία για την ενιαία δήλωση ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων ηλεκτρονικού εμπορίου για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου (OSS) και για τη μηνιαία φορολογική περίοδο Δεκεμβρίου (IOSS), όπου εφαρμόζεται.

Οι εκκρεμότητες των επιχειρήσεων

Για επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υπάρχει και «ενδιάμεσο» ορόσημο στις 26.1.2026, καθώς έως τότε συγκεντρώνονται οι υποχρεώσεις του προηγούμενου μήνα για τη στατιστική δήλωση INTRASTAT και για τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, όπου απαιτούνται.

Ως ακόμα μία εκκρεμότητα για τις επιχειρήσεις, η 31.1.2026 λειτουργεί επίσης ως καταληκτική προθεσμία για συγκεκριμένες εγγραφές και καταχωρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο χωρίς διοικητική κύρωση, πριν ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από 2.2.2026.