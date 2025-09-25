Χρηστικά

Θέμα χρόνου τα μπόνους της ΑΑΔΕ έως 3.000 ευρώ για καταγγελία πλαστών αποδείξεων – Ποιους αφορά και ποια είναι τα βήματα για την πληρωμή

«Αγκάθι» μέχρι σήμερα η πλήρης εξασφάλιση της ανωνυμίας έως την ολοκλήρωση της πληρωμής
She always keeps all her receipts
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Θέμα χρόνου είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να βάλει μπροστά τις πληρωμές για τα μπόνους του Appodixi με πλήρη ανωνυμία για τους καταγγέλλοντες.

Σε χθεσινές (24.9.2025) δηλώσεις του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής προανήγγειλε ότι ολοκληρώνεται το νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο που «θωρακίζει» την ταυτότητα των καταγγελλόντων για πλαστές ή παραποιημένες αποδείξεις, στη φάση της καταβολής του μπόνους, κάτι που ήταν έως τώρα μέγα ζητούμενο, καθυστερώντας την διαδικασία.

Αρμόδιες πηγές του newsit.gr επισημαίνουν πως η προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, αναμένεται στο επόμενο διάστημα και θα επιλύει όλα τα νομοθετικά ζητήματα που άφηναν ακάλυπτους τους πολίτες σε ό,τι αφορά την προστασία των στοιχείων τους κατά την είσπραξη των μπόνους.

Τα προβλεπόμενα, ήδη από το 2023, ορίζουν πως το μπόνους είναι στο δεκαπλάσιο της συναλλαγής, με κατώτατο τα 100 ευρώ και ανώτατο τις 3.000 ευρώ, αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Η απόφαση χορήγησης δεν ανεβαίνει στη Διαύγεια, ενώ η πληρωμή γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ). Το «αγκάθι», ωστόσο, ήταν η πλήρης εξασφάλιση της ανωνυμίας μέχρι και την ολοκλήρωση της πληρωμής, κάτι που αναμένεται τώρα να κλείσει με το νέο πλαίσιο το οποίο προανήγγειλε ο Γιώργος Πιτσιλής.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι του μπόνους είναι όσοι υποβάλλουν επώνυμη καταγγελία μέσω Appodixi, σκανάροντας το QR της απόδειξης, και στη συνέχεια -μετά από έλεγχο- επιβάλλεται πρόστιμο για παραβίαση/παραποίηση ΦΗΜ (ταμειακής) ή συναφείς βαριές παραβάσεις.

Πρόκειται περί μιας εξέλιξης η οποία έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς το κύμα συμμετοχής στην εφαρμογή καταγγελιών μεγαλώνει. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως και τις 21 Αυγούστου 2025, οι αναφορές πολιτών μέσω Appodixi ξεπέρασαν τις 208.000, με πάνω από τις μισές να είναι επώνυμες καταγγελίες.

Οι πληρωμές, με το νέο πλαίσιο, θα διενεργούνται χωρίς δημόσια ανάρτηση και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι κανένα στοιχείο του δικαιούχου δεν θα διαρρέει. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της επιβράβευσης υπολογίζεται πάνω στο μεγαλύτερης αξίας παραστατικό αν έχουν δηλωθεί περισσότερα από την ίδια οντότητα, ενώ η καταβολή δεν φορολογείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται, ούτε με οφειλές προς Δημόσιο και ταμεία.

Γιατί είναι ζητούμενο η ανωνυμία

Οι περιπτώσεις φορολογικών παραβιάσεων πολλές φορές αποκαλύπτουν ευρύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου και βαριάς εγκληματικότητας. Το υπάρχον πλαίσιο, που δεν εξασφάλιζε την πλήρη ανωνυμία, διακινδύνευε την δημοσιοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος στον καταγγελλόμενο.

Οι κίνδυνοι για αυτό θα μπορούσε να είναι από δικαστικές περιπέτειες και αγωγές (στην καλύτερη περίπτωση) έως και πράξεις βίας κατά της σωματικής ακεραιότητας και ζωής του πολίτη που προχωρούσε στην καταγγελία. Έτσι, η συνθήκη μέχρι στιγμής λειτουργούσε και ως αντικίνητρο για να γίνεται μεγαλύτερη χρήση της εφαρμογής appodixi.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Από το Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων με στόχο την εύρεση εργασίας, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα
Contemporary office interior with ergonomic furniture, blue chairs, desks, and computers in a spacious area with large windows. Concept of workspace design. 3D Rendering
Με τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων «σαρώνει» η ΑΑΔΕ προληπτικά και ηλεκτρονικά τη φοροδιαφυγή
Ανάλυση μεγάλων δεδομένων, myDATA και εξελιγμένα φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης, μπαίνουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής από πλευράς ΑΑΔΕ με στόχο να τη σταματάνε πριν καν εκδηλωθεί
Με τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων «σαρώνει» η ΑΑΔΕ προληπτικά και ηλεκτρονικά τη φοροδιαφυγή 1
Newsit logo
Newsit logo