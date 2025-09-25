Θέμα χρόνου τα μπόνους της ΑΑΔΕ έως 3.000 ευρώ για καταγγελία πλαστών αποδείξεων – Ποιους αφορά και ποια είναι τα βήματα για την πληρωμή

Θέμα χρόνου είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να βάλει μπροστά τις πληρωμές για τα μπόνους του Appodixi με πλήρη ανωνυμία για τους καταγγέλλοντες.

Σε χθεσινές (24.9.2025) δηλώσεις του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής προανήγγειλε ότι ολοκληρώνεται το νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο που «θωρακίζει» την ταυτότητα των καταγγελλόντων για πλαστές ή παραποιημένες αποδείξεις, στη φάση της καταβολής του μπόνους, κάτι που ήταν έως τώρα μέγα ζητούμενο, καθυστερώντας την διαδικασία.

Αρμόδιες πηγές του newsit.gr επισημαίνουν πως η προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, αναμένεται στο επόμενο διάστημα και θα επιλύει όλα τα νομοθετικά ζητήματα που άφηναν ακάλυπτους τους πολίτες σε ό,τι αφορά την προστασία των στοιχείων τους κατά την είσπραξη των μπόνους.

Τα προβλεπόμενα, ήδη από το 2023, ορίζουν πως το μπόνους είναι στο δεκαπλάσιο της συναλλαγής, με κατώτατο τα 100 ευρώ και ανώτατο τις 3.000 ευρώ, αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Η απόφαση χορήγησης δεν ανεβαίνει στη Διαύγεια, ενώ η πληρωμή γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ). Το «αγκάθι», ωστόσο, ήταν η πλήρης εξασφάλιση της ανωνυμίας μέχρι και την ολοκλήρωση της πληρωμής, κάτι που αναμένεται τώρα να κλείσει με το νέο πλαίσιο το οποίο προανήγγειλε ο Γιώργος Πιτσιλής.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι του μπόνους είναι όσοι υποβάλλουν επώνυμη καταγγελία μέσω Appodixi, σκανάροντας το QR της απόδειξης, και στη συνέχεια -μετά από έλεγχο- επιβάλλεται πρόστιμο για παραβίαση/παραποίηση ΦΗΜ (ταμειακής) ή συναφείς βαριές παραβάσεις.

Πρόκειται περί μιας εξέλιξης η οποία έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς το κύμα συμμετοχής στην εφαρμογή καταγγελιών μεγαλώνει. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως και τις 21 Αυγούστου 2025, οι αναφορές πολιτών μέσω Appodixi ξεπέρασαν τις 208.000, με πάνω από τις μισές να είναι επώνυμες καταγγελίες.

Οι πληρωμές, με το νέο πλαίσιο, θα διενεργούνται χωρίς δημόσια ανάρτηση και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι κανένα στοιχείο του δικαιούχου δεν θα διαρρέει. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της επιβράβευσης υπολογίζεται πάνω στο μεγαλύτερης αξίας παραστατικό αν έχουν δηλωθεί περισσότερα από την ίδια οντότητα, ενώ η καταβολή δεν φορολογείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται, ούτε με οφειλές προς Δημόσιο και ταμεία.

Γιατί είναι ζητούμενο η ανωνυμία

Οι περιπτώσεις φορολογικών παραβιάσεων πολλές φορές αποκαλύπτουν ευρύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου και βαριάς εγκληματικότητας. Το υπάρχον πλαίσιο, που δεν εξασφάλιζε την πλήρη ανωνυμία, διακινδύνευε την δημοσιοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος στον καταγγελλόμενο.

Οι κίνδυνοι για αυτό θα μπορούσε να είναι από δικαστικές περιπέτειες και αγωγές (στην καλύτερη περίπτωση) έως και πράξεις βίας κατά της σωματικής ακεραιότητας και ζωής του πολίτη που προχωρούσε στην καταγγελία. Έτσι, η συνθήκη μέχρι στιγμής λειτουργούσε και ως αντικίνητρο για να γίνεται μεγαλύτερη χρήση της εφαρμογής appodixi.