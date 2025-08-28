Θεοδωρικάκος: «Φρένο» στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις στα σχολικά είδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν στον κ. Θεοδωρικάκο πως οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, στα ίδια επίπεδα με το 2024, προσφέροντας έτσι μια ανάσα στις οικογένειες που προετοιμάζονται να προμηθευτούν τα απαραίτητα σχολικά είδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για συγκράτηση του κόστους ζωής, σε συνέχεια των περσινών μειώσεων που είχαν φτάσει μεσοσταθμικά το 15%.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη δέσμευση των σούπερ μάρκετ ως θετική εξέλιξη και κάλεσε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις που θα αφορούν βασικά είδη διατροφής και προϊόντα καθημερινής ανάγκης, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».