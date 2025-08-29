“Θερίζουν” τα κέρδη των φωτοβολταϊκών οι περικοπές – Πτώση των επενδύσεων ήδη από φέτος στην Ελλάδα

Οι χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού που απήλαυσαν φέτος από την άνοιξη και μετά οι καταναλωτές, μαρτυρούν ταυτόχρονα και μια άσχημη πραγματικότητα για τους επενδυτές των φωτοβολταϊκών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαβόητες περικοπές παραγωγής.

Το γεγονός ότι οι ΑΠΕ κυριαρχούν πλέον στην ηλεκτροπαραγωγή με ποσοστά που φτάνουν καθημερινά κοντά στο 50%, μεταφράζεται σε μειωμένες τιμές ηλεκτρισμού. Όμως, σημαίνει παράλληλα ότι αρκετές ώρες της ημέρας η παραγωγή των φωτοβολταϊκών ξεπερνά τη ζήτηση και πηγαίνει χαμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μονάδες αυτές δέχονται εντολή να σταματήσουν τη λειτουργία τους προσωρινά, πράγμα που μεταφράζεται σε διαφυγόντα κέρδη. Πλέον το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αισθητό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε αντίθεση με το παρελθόν, άρα δεν περιορίζεται μόνο στην άνοιξη. Φέτος οι περικοπές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν κάθε άλλη χρονιά. Κατ’ επέκταση, συνιστούν γερό φρένο στο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα έργα, αφού τα έσοδα της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα περιοριστούν κατά 10-15%.

Η στροφή είναι ήδη εμφανής, καθώς το Bloomberg New Energy Finance ανέφερε ότι η Ελλάδα ήταν μια εκ των τεσσάρων αγορών παγκοσμίως με την πιο έντονη πτώση επενδύσεων κατά το α’ εξάμηνο.

Οι ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών περιμένουν πως και πως να μπουν οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης στο σύστημα, ώστε να μειωθούν οι γιγαβατώρες που πηγαίνουν χαμένες. Όμως, οι επενδυτές του κλάδου της αποθήκευσης δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που επέβαλε η Πολιτεία και θέλει τα πρώτα έργα έτοιμα ως τα τέλη του 2025. Ζήτησαν παράταση ως το καλοκαίρι του 2026, επικαλούμενοι την αργή αδειοδοτική διαδικασία και τους υψηλούς χρόνους προμήθειας εξοπλισμού.

Πλέον έχουν κάνει την εμφάνισή τους και πιο ανορθόδοξες λύσεις για όσους έχουν φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ελληνικής εταιρείας που προσφέρει εξοπλισμό και λογισμικό για την εξόρυξη Bitcoin στις μονάδες αυτές, κατά τις ώρες που έτσι κι αλλιώς δεν θα λειτουργούσαν. Έτσι, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανακτήσουν έστω ένα μέρος των χαμένων εσόδων, αν και θα εκτεθούν στην έντονη μεταβλητότητα του κρυπτονομίσματος.