Τι αλλάζει με τις άδειες των μισθωτών – Πώς «σπάνε» και τι πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι

Αλλαγές στις άδειες των μισθωτών φέρνει ο νέος εργασιακός νόμος Κεραμέως (5239/2025), με το χαρακτηριστικό όνομα «Δίκαιη Εργασία για όλους», που εισάγει τη «σπαστή» άδεια.
Ο εργοδότης μπορεί μεν να χορηγήσει σπαστά την άδεια του εργαζόμενου, αλλά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του μισθωτού.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η άδεια λαμβάνεται, καταρχήν, σε συνεχείς ημέρες αλλά ο εργαζόμενος μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να λαμβάνει μέρος της αδείας του, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, κατόπιν έγγραφου αιτήματος και αποδοχής του από τον εργοδότη.
Υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέρος της αδείας περιλαμβάνει:
- τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες για περιπτώσεις εξαήμερης εργασίας
- τουλάχιστον 5 ημέρες για πενθήμερη εργασία και
- τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες για ανήλικους εργαζόμενους.
Με βάση το προηγούμενο καθεστώς ένα τουλάχιστον μέρος της άδειας για εξαήμερη ή πενθήμερη εργασία περιλάμβανε τουλάχιστον 12 και 10 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα. Με το νέο πλαίσιο καταργείται επίσης η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Η διαδικασία αυτή, που μέχρι πρότινος επιβάρυνε σημαντικά τα λογιστήρια και τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, αντικαθίσταται από απλούστερο μηχανισμό.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αδειών. Το αίτημα του εργαζομένου αλλά και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, διατηρούνται στην επιχείρηση για 5 έτη, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.
Ο νέος νόμος διατηρεί την αρχή της συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών -εργοδότη και εργαζόμενου- ενώ ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μέσω συμφωνίας όπου συνεκτιμώνται τόσο ο προσωπικός και οικογενειακός προγραμματισμός του εργαζόμενου όσο και οι ανάγκες της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις διαφωνιών αναλαμβάνει έργο η Επιθεώρηση Εργασίας ως θεσμικός φορέας επίλυσης διαφορών και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων.
Ας σημειωθεί ότι ο νόμος «Δίκαιη εργασία για όλους» φέρνει αλλαγές και στις άδειες των νέων μητέρων. Μάλιστα, τόσο η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όσο και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο ή γίνεται ανάδοχος τέκνου, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών, δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, καθώς και τις αποδοχές και τα επιδόματα που συνδέονται με αυτήν.