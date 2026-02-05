Τί πληρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά για ρεύμα – αέριο σε σχέση με τις γειτονικές χώρες

Στη 13η θέση της Ευρώπης από ένα σύνολο 32 πρωτευουσών βρίσκεται η Αθήνα ως προς το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά της.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του παρατηρητηρίου ΗΕΡΙ. Να σημειωθεί ότι στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνονται όλα τα μεγέθη, δηλαδή ο ίδιος ο ηλεκτρισμός και τα διάφορα τέλη και φόροι. Επίσης, την παραπάνω θέση, που βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατέλαβε η Αθήνα αν συνυπολογιστεί και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της κάθε χώρας στην εξίσωση.Έτσι, προκύπτει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν 29,32 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο.

Συγκριτικά, η Σόφια βρίσκεται στην 21 θέση με 24,41 λεπτά και η Ρώμη είναι έβδομη με 33,49 λεπτά. Στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, το Βουκουρέστι είναι στην πρώτη θέση με το ακριβότερο ρεύμα στα 48,95 λεπτά, ενώ οι Σέρβοι πληρώνουν 18,97 λεπτά.

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, η Αθήνα βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο με 8,61 λεπτά έναντι 11,22 στην Ε.Ε. και 10,83 πανευρωπαϊκά. Έτσι, κατατάσσεται 19η από ένα σύνολο 26 χωρών που εξετάζει το ΗΕΡΙ.

Στην πέμπτη θέση του καταλόγου βρίσκεται η Σόφια με 13,46 λεπτά, στην τέταρτη η Ρώμη με 14,17 λεπτά, τη στιγμή που οι καταναλωτές στη Ρουμανία δίνουν 9,58 λεπτά και στη Σερβία 7,51 λεπτά.