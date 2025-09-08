Το νέο μισθολόγιο των ένστολων, στα 110 ευρώ το μήνα η ενίσχυση – Αναλυτικά οι πίνακες

Νέο Μισθολόγιο Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοίνωσε σήμερα (8.9.2025) το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέχεια των ανακοινώσεων τις οποίες έκανε το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Συγκεκριμένα, ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Το πακέτο μέτρων έχει εθνική στόχευση. Μέρος του είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα. Ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό».

Αναλυτικά:

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.