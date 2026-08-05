Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε με καθυστέρηση η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Αναλυτικά η διαδικασία

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027» τέθηκε σήμερα (05.08.2026) σε λειτουργία και αφού ξεπεράστηκαν τα αρχικά προβλήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να λάβουν το voucher διακοπών.

Η διάρκεια του «Τουρισμός για Όλους» επεκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ το ύψος του voucher διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ.

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Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση τους είτε στο vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, είτε μέσω ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα ΑΦΜ, ενώ σημειώνεται ότι η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 θα είναι ανοικτή για όλο το 24ωρο.

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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν και ως εκ τούτου, για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.