Τρίτεκνοι: Διευρύνονται τα όρια για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ – Ισόβια ιδιότητα για τους γονείς, σαφείς προϋποθέσεις για τα τέκνα

Αλλαγές στον τρόπο που ορίζεται η ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας στις διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ φέρνει άρθρο σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Η ρύθμιση παρεμβαίνει στο ισχύον πλαίσιο προσλήψεων, και επαναδιατυπώνει το ποιος θεωρείται τρίτεκνος γονέας και ποιος θεωρείται τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νόμος ορίζει ότι ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας τριών τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης, καθώς και τέκνων που έχουν νομίμως αναγνωριστεί ή υιοθετηθεί. Η διάταξη αναφέρει ρητά ότι τα τέκνα μπορεί να είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια, ή ενήλικα. Με τη διατύπωση αυτή, η ιδιότητα δεν εξαρτάται από το αν τα παιδιά βρίσκονται κάτω από ηλικιακά όρια. Υπάρχει και ειδική αποσαφήνιση για τη μητέρα, καθώς για την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας δεν απαιτείται τα τέκνα να έχουν γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Παράλληλα, επανακαθορίζεται ο ορισμός του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, με σαφή προϋπόθεση οικογενειακής κατάστασης και ηλικίας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα που δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης μέχρι το 30ό έτος όταν το τέκνο φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή όταν εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η ουσιαστική τομή, ωστόσο, έρχεται με την προσθήκη νέας διάταξης η οποία θεσπίζει ρητά ότι οι γονείς που αποκτούν την τριτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισόβια και απολαμβάνουν ισόβια τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Η ρύθμιση μεταφέρει τη βάση της ιδιότητας στο γεγονός της ύπαρξης τριών τέκνων, ανεξάρτητα από το στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά, και αποσυνδέει την ιδιότητα του γονέα από μεταβολές που φυσιολογικά έρχονται με τον χρόνο.

Για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, η νέα αρχιτεκτονική παράγει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το αν μιλάμε για τον γονέα ή για το τέκνο.