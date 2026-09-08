Βενζίνη και diesel στα ύψη, ειδικά στα νησιά – Φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας με το Brent στα 100 δολάρια

Με το αργό πετρέλαιο να καλπάζει έχοντας φτάσεις στα 100 δολάρια το βαρέλι κορυφώνεται η ανησυχία των πολιτών για τις τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στα βενζινάδικα.

Η άνοδος του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχει ήδη περάσει στη χονδρική, αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές στις αντλίες, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά να εδραιώνεται πάνω από τα 2 ευρώ ενώ στα νησιά είναι σταθερά στα 2,5 ευρώ το λίτρο.

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Στις διεθνείς αγορές, το πετρέλαιο Brent συνεχίζει σε ανοδική τροχιά μετά από μια εβδομάδα κερδών, όπως αποδείχθηκε η προηγούμενη, με διψήφια άνοδο της τάξης του 10%. Στις συναλλαγές της Τρίτης (8.9.2026) οι τιμές βρέθηκαν οριακά πίσω από το φράγμα των 100 δολαρίων στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Ανοδικά κινείται όμως και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα 74 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε υψηλό περίπου 3,5 ετών.

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πυροδοτούν φόβους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το κόστος καυσίμων και ενέργειας.

Άλμα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο

Η τιμή της αμόλυβδης στη χονδρική αγορά, στα διυλιστήρια, έχει ξεπεράσεις τα 1,54 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,5 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 3 και 10 λεπτών αντίστοιχα συγκριτικά με ένα μήνα πριν.

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Οι τελευταίες ανοδικές πιέσεις που έρχονται από τη διεθνή αγορά δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη και καθώς κλιμακώνεται η αρνητική συγκυρία οι προβλέψεις για τις τιμές στην αντλία είναι δυσοίωνες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα πρέπει να αναμένονται αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει νέες ανατιμήσεις στην αντλία όπου οι τιμές έχουν πάρει «φωτιά». Οι αυξήσεις στη χονδρική έχουν οδηγήσει την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πάνω από τα 2,09 ευρώ το λίτρο, σχεδόν 10 λεπτά ακριβότερη σε ένα μήνα. Ίδια τάση και για το πετρέλαιο κίνησης που πλήττει όχι μόνο νοικοκυριά αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.