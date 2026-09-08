Τι κερδίζουν μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι μετά τη ΔΕΘ – Παραδείγματα

Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ και τα οποία εξειδικεύθηκαν χθες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν την περίοδο έως το 2030 και έχουν να κάνουν με μέτρα που καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να δρομολογήσει η αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο στόχος είναι να έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ, με τρεις τριετίες, έως τον Ιανουάριο του 2028 σε δύο στάδια: την 1η Απριλίου του 2027 και την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα διαφορά θα κάνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028. Συνολικά, η αύξηση από το 2021, που ήταν 650 ευρώ, θα έχει αυξηθεί 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση σε συνδεδεμένα επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή υπερωριών κ.α..

Επιπλέον, μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, 1η Απριλίου, όφελος προκύπτει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζομένου. Άρα θα είναι αποκλειστικά όφελος για τους εργαζόμενους και θα καλυφθεί από το σκέλος υπέρ ανεργίας, υπέρ ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προωθείται επίσης μείωση του συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027 (οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις από 1/1/2027). Μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Δύο νέες παρεμβάσεις στις αποδοχές περίπου 720.000 δημοσίων υπαλλήλων ενεργοποιούνται από το 2027: μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά και νέα οριζόντια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών.

Οι μισθολογικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνουν σε δύο στάδια:

τον Απρίλιο του 2027 και

τον Ιανουάριο του 2028

Η συνολική αύξηση να φτάνει έως τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 θα δουν στον λογαριασμό τους το επίδομα Χριστουγέννων, το οποίο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027 και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Το ποσό είναι μικτό και όχι καθαρό. Θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και στη φορολογία, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό να διαφέρει ανάλογα με τις αποδοχές και τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε υπαλλήλου.

Παραδείγματα

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει:

Καθαρό ετήσιο όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027.

Επιπλέον όφελος 402 ευρώ μετά τη δεύτερη αύξηση.

Συνολικό ετήσιο όφελος 964 ευρώ το 2028 σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές.

Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών, χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.123 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα λάβει το 2027 συνολικά 609 ευρώ καθαρά επιπλέον:

Περίπου 354 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

Περίπου 255 ευρώ από την πρώτη μισθολογική αύξηση για τους εννέα μήνες Απριλίου–Δεκεμβρίου.

Το 2028 το συνολικό ετήσιο όφελος σε σχέση με σήμερα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1.033 ευρώ.

Υπάλληλος 55 ετών χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 3.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 1.956 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος:

περίπου 495 ευρώ το 2027 και 841 ευρώ σε ετήσια βάση το 2028.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με τρία εξαρτώμενα παιδιά θα συνδυάσουν τις μισθολογικές αυξήσεις και το επίδομα Χριστουγέννων με τον μηδενικό φορολογικό συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.

Στο παράδειγμα τρίτεκνου υπαλλήλου 49 ετών, με μικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.832 ευρώ, το συνολικό καθαρό όφελος για το 2027 υπολογίζεται σε 1.944 ευρώ:

311 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

280 ευρώ από την πρώτη αύξηση του βασικού μισθού.

1.353 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους

Οι αυξήσεις στους συνταξιούχους συνδέονται με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Όπως αναφέρθηκε από την κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2026, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια.

Το δεύτερο μέτρο, που ήδη έχει θεσμοθετηθεί για τους συνταξιούχους, είναι η λύση του προβλήματος των συντάξεων χηρείας, 50% μείωση. Όταν λαμβάνουν από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις, το κόστος είναι 16 εκατομμύρια φέτος, 48 εκατομμύρια το 2027 σε πλήρες έτος.