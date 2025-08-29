Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ 2025: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες – Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα
Reading on holidays. open book on table outdoors against blue sea water background. Book pages fluttering in the wind.
iStock

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ στο site www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα βιβλίων της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει την Δευτέρα (1.9.2025) και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2025. Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και τους λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο
Με το Μέρος Α’ του σχέδιου νόμου του Υπουργείο Εσωτερικών, τίθεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης στη δημόσια διοίκηση
Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» 1
Επίδομα 100 ευρώ για το πρόγραμμα επιμόρφωσης ιδιωτικών υπαλλήλων – Μιχαηλίδου: Τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή του
Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας, υπογράμμισε η Υπουργός
Δόμνα Μιχαηλίδου
2
Ενίσχυση πρωτογενών πλεονασμάτων από φόρους και ΦΠΑ – Υπέρβαση εσόδων κατά 2,1 δισ. έσοδα στο επτάμηνο
Οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν φέτος περισσότερους φόρους καθώς τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 69,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,490 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2024
Χρήματα 2
Newsit logo
Newsit logo