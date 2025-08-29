Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ 2025: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες – Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ στο site www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα βιβλίων της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει την Δευτέρα (1.9.2025) και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2025. Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και τους λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).