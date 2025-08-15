Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Έως 19 Αυγούστου ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2025.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 19 Αυγούστου στις 23:59. Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας voucher των 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει ηλεκτρονικό κωδικό αξίας 25 ευρώ, τον οποίο μπορεί να εξαργυρώσει για την αγορά βιβλίων από εγγεγραμμένους παρόχους, όπως βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, απολαμβάνοντας παράλληλα έκπτωση 10%.

Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 2024 εγγράφονται αυτόματα και φέτος, εφόσον επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ενώ νέοι πάροχοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης.

Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο: να ενισχύσει την πρόσβαση των πολιτών στο βιβλίο και να στηρίξει την εγχώρια αγορά του εκδοτικού κλάδου.

Πιο αναλυτικά:

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η επιταγή των 25 ευρώ χορηγείται:

Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή εργασιακή σχέση

Σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες

Σε ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας από 1.1.2024 μέχρι την αίτηση

Επιπλέον ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

Παιδιά άνω των 5 ετών των δικαιούχων

Οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.